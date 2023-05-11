СБУ викрила постачальника товарів для ВМФ Росії на Полтавщині

На Полтавщині викрили двох ділків, які відправили до російського заводу продукцію для виробництва енергозахисних систем на об’єктах Військово-морського флоту РФ.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Полтавської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, до оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ. Чоловіки налагодили схему прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу Росії.

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Прокуратура повідомляє, що фігуранти домовлялися з транспортними компаніями про перевезення виготовленої ними продукції поза митним контролем до інших країн, з яких у подальшому її відправляли до РФ. За інформацією СБУ, йдеться про одну з країн Південного Кавказу.

Серед "замовників" були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах Військово-морського флоту РФ. Також бізнесмени контактували з московським підприємством "НПП Торий", яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Повідомляється, що СБУ запобігла вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару.

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Під час обшуків у приміщеннях фігурантів виявлено документи із доказами, печатки підконтрольних їм російських компаній, які реалізували продукцію в Росії, та бойові припаси до автомата Калашникова.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), директору підприємства ще додатково – за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).