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СБУ викрила постачальника товарів для ВМФ Росії на Полтавщині

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 травня 2023, 16:03
СБУ викрила постачальника товарів для ВМФ Росії на Полтавщині
Фото прокуратури

На Полтавщині викрили двох ділків, які відправили до російського заводу продукцію для виробництва енергозахисних систем на об’єктах Військово-морського флоту РФ.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Полтавської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, до оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ. Чоловіки налагодили схему прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу Росії.

Прокуратура повідомляє, що фігуранти домовлялися з транспортними компаніями про перевезення виготовленої ними продукції поза митним контролем до інших країн, з яких у подальшому її відправляли до РФ. За інформацією СБУ, йдеться про одну з країн Південного Кавказу.

Серед "замовників" були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах Військово-морського флоту РФ. Також бізнесмени контактували з московським підприємством "НПП Торий", яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Повідомляється, що СБУ запобігла вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару.

Під час обшуків у приміщеннях фігурантів виявлено документи із доказами, печатки підконтрольних їм російських компаній, які реалізували продукцію в Росії, та бойові припаси до автомата Калашникова.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), директору підприємства ще додатково – за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Теми: Полтавська областьСБУ
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