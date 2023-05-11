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СБУ разоблачила поставщика товаров для ВМФ России на Полтавщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 11 мая 2023, 16:03
СБУ разоблачила поставщика товаров для ВМФ России на Полтавщине
фото прокуратуры

На Полтавщине разоблачили двух дельцов, которые отправили на российский завод продукцию для производства энергозащитных систем на объектах Военно-морского флота РФ.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Полтавской областной прокуратуры 

Детали: По данным следствия, к сделке причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории РФ.

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Мужчины наладили механизм скрытой переправки продукции, которая используется также предприятиями военно-промышленного комплекса России.

Прокуратура сообщает, что фигуранты договаривались с транспортными компаниями о перевозке изготовленной ими продукции вне таможенного контроля в другие страны, из которых в дальнейшем ее отправляли в РФ. По информации СБУ, речь идет об одной из стран Южного Кавказа.

Среди "заказчиков" были представители Курского электроаппаратного завода, которому отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах Военно-морского флота РФ.

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Также бизнесмены контактировали с московским предприятием "НПП Торий", которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Сообщается, что СБУ предотвратила вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружены документы с доказательствами, печати подконтрольных им российских компаний, которые реализовали продукцию в России, и боевые припасы к автомату Калашникова.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), директору предприятия еще дополнительно - по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Темы: Полтавская областьСБУ
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