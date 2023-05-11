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Окупанти в Маріуполі розповідають дітям, як з безпілотників б'ють по українцях

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 16:26
Окупанти в Маріуполі розповідають дітям, як з безпілотників б'ють по українцях
скриншот

Російські військові проводять в школах окупованого Маріуполя уроки, на яких розказують, як скидати боєприпаси з безпілотників.  

Джерело: повідомлення Маріупольскої міської ради

Дослівно: "До шкіл приходять окупанти та приносять із собою зброю. Так проходять так звані "уроки мужності". Зокрема, на них розповідають дітям про дрони, якими вбивають українців. До того ж ще й одягають деяких дітей в російське військове екіпірування з георгіївською стрічкою".

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Деталі: За інформацією міськради в Маріуполі зараз перебуває біля 10 тисяч дітей.

Теми: пропагандаМаріуполь
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