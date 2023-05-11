Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти в Маріуполі розповідають дітям, як з безпілотників б'ють по українцях

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 16:26
Окупанти в Маріуполі розповідають дітям, як з безпілотників б'ють по українцях
скриншот

Російські військові проводять в школах окупованого Маріуполя уроки, на яких розказують, як скидати боєприпаси з безпілотників.  

Джерело: повідомлення Маріупольскої міської ради

Дослівно: "До шкіл приходять окупанти та приносять із собою зброю. Так проходять так звані "уроки мужності". Зокрема, на них розповідають дітям про дрони, якими вбивають українців. До того ж ще й одягають деяких дітей в російське військове екіпірування з георгіївською стрічкою".

Деталі: За інформацією міськради в Маріуполі зараз перебуває біля 10 тисяч дітей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: пропагандаМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Росія погодиться продовжити зернову угоду - Bloomberg

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

В ОП підтвердили, що президент ПАР хоче приїхати в Україну з "мирною ініціативою"

Корегувальника ударів РФ по Львову засудили до довічного ув'язнення

У Києві обіцяють відкрити всі бомбосховища через скарги киян

Усі новини...
пропаганда
Росія внесла Арестовича в список терористів, той відреагував
Російські прапори в Берліні 8 і 9 травня заборонені – рішення суду
Прилєпін заявив, що сам був за кермом машини в момент вибуху
Останні новини
17:07
фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
16:56
фотоСуд в Ростові кинув за грати трьох кримських татар: понад 10 років тюрми
16:52
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
16:51
У Georgian Airways грубо відповіли грузинам, обуреним відновленням рейсів до РФ
16:47
Глава МЗС Нідерландів про "коаліцію винищувачів": прогресу ще немає
16:47
ВАКС визнав затримання Князєва законним
16:37
фотоДослідники створили деталізовану 3D-реконструкцію "Титаніка"
16:32
Під час тривоги в Київ не пускатимуть вантажівки
16:30
ЗМІ РФ назвали імена трьох льотчиків, які загинули у Брянській області 13 травня
16:28
УЗ почала продавати більше квитків через застосунок, ніж через каси
Усі новини...
Реклама: