Окупанти в Маріуполі розповідають дітям, як з безпілотників б'ють по українцях
Четвер, 11 травня 2023, 16:26
Російські військові проводять в школах окупованого Маріуполя уроки, на яких розказують, як скидати боєприпаси з безпілотників.
Джерело: повідомлення Маріупольскої міської ради
Дослівно: "До шкіл приходять окупанти та приносять із собою зброю. Так проходять так звані "уроки мужності". Зокрема, на них розповідають дітям про дрони, якими вбивають українців. До того ж ще й одягають деяких дітей в російське військове екіпірування з георгіївською стрічкою".
Деталі: За інформацією міськради в Маріуполі зараз перебуває біля 10 тисяч дітей.
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