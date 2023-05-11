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Оккупанты в Мариуполе рассказывают детям, как с беспилотников бьют по украинцам

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 16:26
Оккупанты в Мариуполе рассказывают детям, как с беспилотников бьют по украинцам
скриншот

Российские военные проводят в школах оккупированного Мариуполя уроки, на которых рассказывают, как сбрасывать боеприпасы с беспилотников. 

Источник: сообщение Мариупольского городского совета

Дословно: "В школы приходят оккупанты и приносят с собой оружие. Так проходят так называемые "уроки мужества". В частности, на них рассказывают детям о дронах, которыми убивают украинцев. К тому же еще и одевают некоторых детей в российскую военную экипировку с георгиевской лентой".

Детали: По информации горсовета в Мариуполе сейчас находится около 10 тысяч детей.

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Темы: пропагандаМариуполь
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