Оккупанты в Мариуполе рассказывают детям, как с беспилотников бьют по украинцам
Четверг, 11 мая 2023, 16:26
Российские военные проводят в школах оккупированного Мариуполя уроки, на которых рассказывают, как сбрасывать боеприпасы с беспилотников.
Источник: сообщение Мариупольского городского совета
Дословно: "В школы приходят оккупанты и приносят с собой оружие. Так проходят так называемые "уроки мужества". В частности, на них рассказывают детям о дронах, которыми убивают украинцев. К тому же еще и одевают некоторых детей в российскую военную экипировку с георгиевской лентой".
Детали: По информации горсовета в Мариуполе сейчас находится около 10 тысяч детей.
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