На Херсонщині підірвався на міні і загинув чоловік
Четвер, 11 травня 2023, 16:40
Житель Херсонщини 11 травня підірвався на російській міні в полі – загинув на місці.
Джерело: пресслужба Херсонської обласної прокуратури
Деталі: За даними слідства, 11 травня двоє чоловіків поблизу села Благодатне пішли оглянути земельну ділянку і з’ясувати, чи можна провести сільгоспроботи.
На полі вздовж траси Херсон - Миколаїв один із них наступив на залишену окупантами міну, яка здетонувала.
Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Другий житель не постраждав.