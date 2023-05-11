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На Херсонщині підірвався на міні і загинув чоловік

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 травня 2023, 16:40
На Херсонщині підірвався на міні і загинув чоловік
фото прокуратури

Житель Херсонщини 11 травня підірвався на російській міні в полі – загинув на місці.

Джерело: пресслужба Херсонської обласної прокуратури 

Деталі: За даними слідства, 11 травня двоє чоловіків поблизу села Благодатне пішли оглянути земельну ділянку і з’ясувати, чи можна провести сільгоспроботи. 

На полі вздовж траси Херсон - Миколаїв один із них наступив на залишену окупантами міну, яка здетонувала. 

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Другий житель не постраждав.

 

Теми: Херсонська областьмінуванняжертвипрокуратура
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