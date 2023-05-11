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На Херсонщине подорвался на мине и погиб мужчина

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 11 мая 2023, 16:40
На Херсонщине подорвался на мине и погиб мужчина
фото прокуратуры

Житель Херсонщины 11 мая подорвался на российской мине в поле - погиб на месте. 

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры 

Детали: По данным следствия, 11 мая двое мужчин вблизи села Благодатное пошли осмотреть земельный участок и выяснить, можно ли провести сельхозработы. 

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На поле вдоль трассы Херсон - Николаев один из них наступил на оставленную оккупантами мину, которая сдетонировала. 

От полученных ранений мужчина погиб на месте. Второй житель не пострадал.

 

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Темы: Херсонская областьминированиежертвыпрокуратура
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