На Херсонщине подорвался на мине и погиб мужчина
Четверг, 11 мая 2023, 16:40
Житель Херсонщины 11 мая подорвался на российской мине в поле - погиб на месте.
Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры
Детали: По данным следствия, 11 мая двое мужчин вблизи села Благодатное пошли осмотреть земельный участок и выяснить, можно ли провести сельхозработы.
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На поле вдоль трассы Херсон - Николаев один из них наступил на оставленную оккупантами мину, которая сдетонировала.
От полученных ранений мужчина погиб на месте. Второй житель не пострадал.
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