РФ обстріляла артилерією Вовчанськ: рятувальники відшукали жінку під уламками

У четвер 11 травня російські війська обстріляли з артилерії місто Вовчанськ на Харківщині, рятувальники дістали з-під завалів поранену жінку.

Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області

Деталі: 11 травня орієнтовно о 14:15 ворог вдарив з артилерії по Вовчанську Чугуївського району. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами опинилась господарка будинку.

О 14:36 рятувальники та вогнеборці виїхали на місце події. Вони відшукали жінку під уламками зруйнованих будівельних конструкцій і передали медикам швидкої.

Потерпіла отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги жінку доставили до лікувального закладу.