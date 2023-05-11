РФ обстріляла артилерією Вовчанськ: рятувальники відшукали жінку під уламками
Четвер, 11 травня 2023, 16:54
У четвер 11 травня російські війська обстріляли з артилерії місто Вовчанськ на Харківщині, рятувальники дістали з-під завалів поранену жінку.
Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області
Деталі: 11 травня орієнтовно о 14:15 ворог вдарив з артилерії по Вовчанську Чугуївського району. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами опинилась господарка будинку.
О 14:36 рятувальники та вогнеборці виїхали на місце події. Вони відшукали жінку під уламками зруйнованих будівельних конструкцій і передали медикам швидкої.
Потерпіла отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги жінку доставили до лікувального закладу.
ВІДЕО ДНЯ