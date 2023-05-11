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РФ обстріляла артилерією Вовчанськ: рятувальники відшукали жінку під уламками

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 травня 2023, 16:54
РФ обстріляла артилерією Вовчанськ: рятувальники відшукали жінку під уламками
фото ДСНС

У четвер 11 травня російські війська обстріляли з артилерії місто Вовчанськ на Харківщині, рятувальники дістали з-під завалів поранену жінку.

Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області

Деталі: 11 травня орієнтовно о 14:15 ворог вдарив з артилерії по Вовчанську Чугуївського району. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами опинилась господарка будинку.

О 14:36 рятувальники та вогнеборці виїхали на місце події. Вони відшукали жінку під уламками зруйнованих будівельних конструкцій і передали медикам швидкої.

 

Потерпіла отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги жінку доставили до лікувального закладу.

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Теми: Харківська областьвійнаДСНС
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