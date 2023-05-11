РФ обстреляла артиллерией Волчанск: спасатели отыскали женщину под обломками

В четверг 11 мая российские войска обстреляли из артиллерии город Волчанск на Харьковщине, спасатели достали из-под завалов раненую женщину.

Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Детали: 11 мая ориентировочно в 14:15 враг ударил из артиллерии по Волчанску Чугуевского района. Один из снарядов попал в частный дом. Под завалами оказалась хозяйка дома.

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В 14:36 спасатели и пожарные выехали на место происшествия. Они нашли женщину под обломками разрушенных строительных конструкций и передали медикам скорой.

Пострадавшая получила осколочные ранения лица и конечностей. Каретой экстренной медицинской помощи женщину доставили в лечебное учреждение.