Резніков розповів про проєкт Канади та Латвії з підготовки українських офіцерів

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські молодші офіцери, які пройдуть навчання в рамках нової канадсько-латвійської ініціативи, освоять процес планування, координації маневрів і ведення розвідки.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Мої канадські та латвійські колеги Аніта Ананд та Інара Мурнієце запустили новий амбітний проєкт із навчання хоробрих українських молодших офіцерів у Латвії", – зазначив Резніков.

Він додав, що молодші офіцери ЗСУ опанують процес планування і командування, координації маневрів, ведення розвідки тощо.

"Я вірю, що канадські та латвійські інструктори зроблять усе можливе, щоб наші воїни навчилися битися і перемагати. Навчання є ключем до успіху", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що з 15 травня Канада і Латвія спільно навчатимуть українських військових на латвійській території в рамках операції UNIFIER на рівні бойових командирів.