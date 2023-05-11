Резников рассказал о проекте Канады и Латвии по подготовке украинских офицеров

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские младшие офицеры, которые пройдут обучение в рамках новой канадско-латвийской инициативы, освоят процесс планирования, координации маневров и ведения разведки.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мои канадские и латвийские коллеги Анита Ананд и Инара Мурниеце запустили новый амбициозный проект по обучению храбрых украинских младших офицеров в Латвии", – отметил Резников.

Он добавил, что младшие офицеры ВСУ овладеют процессом планирования и командования, координации маневров, ведения разведки и тому подобное.

"Я верю, что канадские и латвийские инструкторы сделают все возможное, чтобы наши воины научились сражаться и побеждать. Обучение является ключом к успеху", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 15 мая Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных на латвийской территории в рамках операции UNIFIER на уровне боевых командиров.