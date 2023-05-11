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Маріонетка Кремля заявив про "замах" на голову суду в Мелітополі, мер назвав це постановкою

Олена РощінаЧетвер, 11 травня 2023, 20:04
Маріонетка Кремля заявив про замах на голову суду в Мелітополі, мер назвав це постановкою
Мелітополь, фото РІА Новости

Колаборант і ставленик РФ у Запорізькій області Євген Балицький заявив про скоєний в окупованому Мелітополі замах на "главу суду Запорізької області", внаслідок якого нібито постраждали два охоронці "судді". 

Джерело: ставленик Росії в окупованій частині Запорізької області Євген Балицький, законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Балицького: "Сьогодні в Мелітополі скоєно замах на голову суду Запорізької області. Внаслідок замаху суддя не постраждав, проте постраждали двоє осіб охорони, вони перебувають у медзакладі, їм надається вся необхідна допомога".

Деталі: Балицький назвав це черговою спробою Києва "дестабілізувати" обстановку на підконтрольній росіянам території.

Окупанти намагаються встановити особи підозрюваних, повідомив колаборант.

Пряма мова Федорова: "Окупанти вкотре розігрують сценарій "небезпеки" на ТОТ: сьогодні у Мелітополі повідомили про замах на голову фейкового "суду Запорізької області". Перекрили дорогу по вулиці Берегова, нагнали поліцейських, підсилили сцену пораненням двох росгвардійців – охоронців "судді". Наступний акт – "героїчне упіймання диверсанта", напевно і актора вже знайшли.

Тиждень тому таку ж картину розіграли із замахом на заступника начальника окупаційної "поліції Запорізької області".

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Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціявійна
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