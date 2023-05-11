Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маріонетка Кремля заявив про "замах" на голову суду в Мелітополі, мер назвав це постановкою

Олена РощінаЧетвер, 11 травня 2023, 20:04
Маріонетка Кремля заявив про замах на голову суду в Мелітополі, мер назвав це постановкою
Мелітополь, фото РІА Новости

Колаборант і ставленик РФ у Запорізькій області Євген Балицький заявив про скоєний в окупованому Мелітополі замах на "главу суду Запорізької області", внаслідок якого нібито постраждали два охоронці "судді". 

Джерело: ставленик Росії в окупованій частині Запорізької області Євген Балицький, законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Балицького: "Сьогодні в Мелітополі скоєно замах на голову суду Запорізької області. Внаслідок замаху суддя не постраждав, проте постраждали двоє осіб охорони, вони перебувають у медзакладі, їм надається вся необхідна допомога".

Реклама:

Деталі: Балицький назвав це черговою спробою Києва "дестабілізувати" обстановку на підконтрольній росіянам території.

Окупанти намагаються встановити особи підозрюваних, повідомив колаборант.

Пряма мова Федорова: "Окупанти вкотре розігрують сценарій "небезпеки" на ТОТ: сьогодні у Мелітополі повідомили про замах на голову фейкового "суду Запорізької області". Перекрили дорогу по вулиці Берегова, нагнали поліцейських, підсилили сцену пораненням двох росгвардійців – охоронців "судді". Наступний акт – "героїчне упіймання диверсанта", напевно і актора вже знайшли.

ВІДЕО ДНЯ

Тиждень тому таку ж картину розіграли із замахом на заступника начальника окупаційної "поліції Запорізької області".

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: