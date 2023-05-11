Марионетка Кремля заявил о "покушении" на главу суда в Мелитополе, мэр назвал это постановкой

Коллаборант и ставленник РФ в Запорожской области Евгений Балицкий заявил о совершенном в оккупированном Мелитополе покушении на "главу суда Запорожской области", в результате которого якобы пострадали два охранника "судьи".

Источник: ставленник России в оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, законно избранный городской глава Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Балицкого: "Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь".

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Детали: Балицкий назвал это очередной попыткой Киева "дестабилизировать" обстановку на подконтрольной россиянам территории.

Оккупант пытаются установить личности подозреваемых, сообщил коллаборант.

Прямая речь Федорова: "Оккупанты в очередной раз разыгрывают сценарий "опасности" на ВОТ: сегодня в Мелитополе сообщили о покушении на главу фейкового "суда Запорожской области". Перекрыли дорогу по улице Береговая, нагнали полицейских, усилили сцену ранением двух росгвардейцев – охранников "судьи". Следующий акт – "героическая поимка диверсанта", наверняка и актера уже нашли.

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Неделю назад такую же картину разыграли с покушением на заместителя начальника оккупационной "полиции Запорожской области".