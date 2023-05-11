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Білорусь поспішає до грудня встановити сирени поблизу кордону з Україною

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 21:00
Білорусь поспішає до грудня встановити сирени поблизу кордону з Україною
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

У сільській місцевості Білорусі масово встановлюють систему запуску сирен на кордоні з Україною, у прикордонних районах Гомельської області.

Джерело: місцеве видання "Флагшток" із посиланням на сайт білоруських держзакупівель

Деталі: Гомельське обласне управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі закуповує послуги з модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів Гомельської області.

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Із технічного опису закупівлі випливає, що модернізація передбачає влаштування запуску сирен у прикордонних з Україною районах Гомельської області. 

Проєкт зачіпає 52 населених пункти у 8 районах області, переважно в сільській місцевості. 

Розміщувати сирени планується на будівлях сільрад, дитячих садочків, шкіл і колгоспів.

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Загальна кошторисна вартість робіт становить 433,8 тисячі рублів. Кошти будуть виділені з обласного бюджету. 

Запустити систему хочуть до грудня 2023 року.

Відповідно до закупівлі, найбільшу кількість систем оповіщення планують розташувати в Гомельському, Добруському, Брагінському, Лоївському, Наровлянському та Єльському районах. Саме ці райони на початку 2022 року стали плацдармом російських військ для нападу на Україну.

"Флагшток" зробив візуалізацію розташування систем оповіщення про надзвичайні ситуації в Білорусі.

 

Теми: Білорусьповітряна тривогавійна
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