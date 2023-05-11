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Беларусь спешит до декабря установить сирены вблизи границы с Украиной

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 21:00
Беларусь спешит до декабря установить сирены вблизи границы с Украиной
Александр Лукашенко, фото "Белта"

В сельской местности Беларуси массово устанавливают систему запуска сирен на границе с Украиной, в приграничных районах Гомельской области.

Источник: местное издание "Флагшток" со ссылкой на сайт беларусских госзакупок

Детали: Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси закупает услуги по модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения приграничных районов Гомельской области.

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Из технического описания закупки следует, что модернизация предполагает устройство запуска сирен в приграничных с Украиной районах Гомельской области. 

Проект затрагивает 52 населенных пункта в 8 районах области, преимущественно в сельской местности. 

Размещать сирены плвнируется на зданиях сельсоветов, детских садов, школ и колхозов.

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Общая сметная стоимость работ составляет 433,8 тысячи рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. 

Запустить систему хотят до декабря 2023 года.

В соответствии с закупкой, наибольшее число систем оповещения планируется расположить в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Ельском районах. Именно эти районы в начале 2022 года стали плацдармом российских войск для нападения на Украину.

"Флагшток" сделал визуализацию расположения систем оповещения о чрезвычайных ситуациях в Беларуси.

 

Темы: Беларусьвоздушная тревогавойна
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