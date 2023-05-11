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Беларусь спешит до декабря установить сирены вблизи границы с Украиной

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 21:00
Беларусь спешит до декабря установить сирены вблизи границы с Украиной
Александр Лукашенко, фото "Белта"

В сельской местности Беларуси массово устанавливают систему запуска сирен на границе с Украиной, в приграничных районах Гомельской области.

Источник: местное издание "Флагшток" со ссылкой на сайт беларусских госзакупок

Детали: Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси закупает услуги по модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения приграничных районов Гомельской области.

Из технического описания закупки следует, что модернизация предполагает устройство запуска сирен в приграничных с Украиной районах Гомельской области. 

Проект затрагивает 52 населенных пункта в 8 районах области, преимущественно в сельской местности. 

Размещать сирены плвнируется на зданиях сельсоветов, детских садов, школ и колхозов.

Общая сметная стоимость работ составляет 433,8 тысячи рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. 

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Запустить систему хотят до декабря 2023 года.

В соответствии с закупкой, наибольшее число систем оповещения планируется расположить в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Ельском районах. Именно эти районы в начале 2022 года стали плацдармом российских войск для нападения на Украину.

"Флагшток" сделал визуализацию расположения систем оповещения о чрезвычайных ситуациях в Беларуси.

 

Темы: Беларусьвоздушная тревогавойна
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