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ЗМІ: Зеленський може поїхати в Італію 13 травня, зустрінеться з прем'єркою і Папою Римським

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 21:18
ЗМІ: Зеленський може поїхати в Італію 13 травня, зустрінеться з прем'єркою і Папою Римським
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський може в суботу, 13 травня, здійснити нетривалий візит до Рима, в межах якого зустрінеться з прем'єр-міністеркою країни Джорджією Мелоні й Папою Римськии Франциском.

Про це з посиланням на джерела пише італійське агентство ANSA, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією співрозмовників ANSA, президент України може відвідати Італію з нетривалим візитом під час подорожі до Німеччини, де він має бути цих вихідних.

Джерела агенції у Ватикані не виключають, що Папа зустрінеться із Зеленським, та "наразі це лише гіпотеза, а тому офіційного підтвердження часу та місця цієї можливої зустрічі немає", додає ANSA.

У квітні, як відомо, Франциск приймав українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Сам Зеленський був у Ватикані ще в лютому 2020 року – до початку пандемії коронавірусу.

Прем'єрка Італії своєю чергою здійснила перший візит в Україну в лютому 2023 року, в межах якого оголосила про надання пакета військової допомоги, який містить комплекси SAMP/T-MAMBA, а також системи Spada і Skyguard.

Нагадаємо, Папа Римський заявляв, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, спрямованій на припинення конфлікту між Росією і Україною, деталі якої, однак, не розголошуються.

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Теми: ЗеленськийПапа РимськийІталіяНімеччина
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