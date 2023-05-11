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СМИ: Зеленский может поехать в Италию 13 мая, встретится с премьером и Папой Римским

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 21:18
СМИ: Зеленский может поехать в Италию 13 мая, встретится с премьером и Папой Римским
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский может в субботу, 13 мая, совершить непродолжительный визит в Рим, в рамках которого встретится с премьер-министром страны Джорджией Мелони и Папой Римским Франциском.

Об этом со ссылкой на источники пишет итальянское агентство ANSA, сообщает "Европейская правда".

По информации собеседников ANSA, президент Украины может посетить Италию с непродолжительным визитом во время путешествия в Германию, где он должен быть на этих выходных.

Источники агентства в Ватикане не исключают, что Папа встретится с Зеленским, но "пока это лишь гипотеза, а потому официального подтверждения времени и места этой возможной встречи нет", добавляет ANSA.

В апреле, как известно, Франциск принимал украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сам Зеленский был в Ватикане еще в феврале 2020 года – до начала пандемии коронавируса.

Премьер Италии в свою очередь совершила первый визит в Украину в феврале 2023 года, в рамках которого объявила о предоставлении пакета военной помощи, который включает комплексы SAMP/T-MAMBA, а также системы Spada и Skyguard.

Напомним, Папа Римский заявлял, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, направленной на прекращение конфликта между Россией и Украиной, детали которой, однако, не разглашаются.

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Темы: ЗеленскийПапа РимскийИталияГермания
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