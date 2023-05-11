У Міноборони заявили, що Росія збільшила кількість обстрілів і їй є чим стріляти
Четвер, 11 травня 2023, 21:20
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія не має нестачі боєприпасів, а лише вводить в оману, натомість нарощуючи кількість обстрілів на найгарячіших напрямках.
Джерело: Ганна Маляр у Telegram
Деталі: Заступниця Олексія Резнікова зазначила, що будь-яка інформація військового характеру під час війни – це зброя: "Нею воюють, а не інформують".
За її словами, ворог просто вводить українців в оману у своїх військових цілях.
Пряма мова Маляр: "Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Тобто стріляти є чим".
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