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У Міноборони заявили, що Росія збільшила кількість обстрілів і їй є чим стріляти

Олена РощінаЧетвер, 11 травня 2023, 21:20
У Міноборони заявили, що Росія збільшила кількість обстрілів і їй є чим стріляти
Ганна Маляр, фото з її Facebook

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія не має нестачі боєприпасів, а лише вводить в оману, натомість нарощуючи кількість обстрілів на найгарячіших напрямках.

Джерело: Ганна Маляр у Telegram

Деталі: Заступниця Олексія Резнікова зазначила, що будь-яка інформація військового характеру під час війни – це зброя: "Нею воюють, а не інформують". 

За її словами, ворог просто вводить українців в оману у своїх військових цілях. 

Пряма мова Маляр: "Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Тобто стріляти є чим".

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Теми: МіноборонивійнаРосіязброя
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