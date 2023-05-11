В Минобороны заявили, что Россия увеличила количество обстрелов и ей есть чем стрелять

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия не имеет недостатка боеприпасов, а лишь вводит в заблуждение, при этом наращивая количество обстрелов на самых горячих направлениях.

Источник: Анна Маляр в Telegram

Детали: Заместитель Алексея Резникова отметила, что любая информация военного характера во время войны – это оружие: "Ею воюют, а не информируют".

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По ее словам, враг просто вводит украинцев в заблуждение в своих военных целях.

Прямая речь Маляр: "Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось. То есть стрелять есть чем".