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Росія розпорошує сили на півдні України, бо не знає, де чекати контрнаступу – Гуменюк

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 22:25
Росія розпорошує сили на півдні України, бо не знає, де чекати контрнаступу – Гуменюк
Наталія Гуменюк, скриншот

Ситуація на Херсонському напрямку напружена, російські війська мінують лівий берег Дніпра, аби завадити українцям подолати річку для подальшої деокупації територій.

Джерело: речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, яку цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ворог продовжує обстріли попри те, що все ж таки відчуває відтиснення з нашого боку і намагається займати позиції дуже обережно, тому що почувається неспокійно в цій смузі, над якою ми працюємо".

Деталі: За даними Гуменюк, російські сили щільно мінують лівий берег Дніпра, намагаючись завадити Силам оборони подолати річку і подальший суходіл.

Речниця Сил оборони півдня також вказала на вивезення місцевого населення як підтвердження того, що загарбники намагаються облаштувати рубіж оборони.

Пряма мова: "Але їхня паніка проглядається і полягає в тому, що вони не знають, з якого напрямку очікувати максимальної сили удару і саме тому вони розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрямок, і на Херсонський".

Цьому передувало: Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков напередоні заявив, що російські військові на лівому березі Херсонщини, який є окупованим, постійно ходять в бронежилетах і зі зброєю, а їхній настрій – "дуже пригнічений".

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Теми: війнаХерсонська областьЗапорізька областьРосія
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