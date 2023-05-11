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Россия распыляет силы на юге Украины, потому что не знает, где ждать контрнаступления – Гуменюк

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 22:25
Россия распыляет силы на юге Украины, потому что не знает, где ждать контрнаступления – Гуменюк
Наталья Гуменюк, скриншот

Ситуация на Херсонском направлении напряженная, российские войска минируют левый берег Днепра, чтобы помешать украинцам преодолеть реку для дальнейшей деоккупации территорий.

Источник: пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, которую цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Враг продолжает обстрелы несмотря на то, что все же чувствует оттеснение с нашей стороны и пытается занимать позиции очень осторожно, потому что чувствует себя неспокойно в этой полосе, над которой мы работаем".

Детали: По данным Гуменюк, российские силы плотно минируют левый берег Днепра, пытаясь помешать Силам обороны преодолеть реку и дальнейшую сушу.

Представитель Сил обороны юга также указала на вывоз местного населения как подтверждение того, что захватчики пытаются обустроить рубеж обороны.

Прямая речь: "Но их паника просматривается и заключается в том, что они не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара и именно поэтому они распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское".

Этому предшествовало: Представитель Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников накануне заявил, что российские военные на левом берегу Херсонщины, который является оккупированным, постоянно ходят в бронежилетах и с оружием, а их настроение – "очень подавленное".

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Темы: войнаХерсонская областьЗапорожская областьРосcия
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