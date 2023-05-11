Завдяки стійкості захисників в Україні ніколи не пануватимуть чужі прапори – Зеленський

Завдяки стійкості українських захисників у боях на українській землі ніколи не пануватимуть чужі прапори й ніколи українців не буде поневолено, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні в мене почесне й дуже приємне завдання для цього звернення – маю честь подякувати нашим воїнам і підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня.

ОСУВ (об'єднане стратегічне угруповання військ – ред.) "Хортиця" – 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади та 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу… Я дякую всім вам, хлопці, – кожному солдату дякую, сержанту й офіцеру за надзвичайно успішні дії зі знищення окупантів. Дуже добрий результат!

ОСУВ "Таврія" – воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", нашої славетної "Пʼятдесятдевʼятки" – 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та 79-ї окремої бригади ДШВ – я дякую всім вам за міцність на позиціях, за силу в боях, за натхнення до перемоги, яке ви даєте всій Україні своєю влучністю та відвагою.

ОСУВ "Одеса" – дякую бійцям 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова за чудові результати у знищенні місць зосередження ворога!".

Деталі: Зеленський також відзначив артилерійські розрахунки 63-ї окремої механізованої бригади: "Уміють хлопці "мінусувати" ворожу техніку на полі бою".

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За словами президента, є за що відзначити цього тижня й підрозділи Національної гвардії.

Зокрема, йдеться про воїнів 1-ї та 14-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, які воюють на Донеччині й на Луганщині.

"Дякую вам, нацгвардійці, і за вашу стійкість, і за ваше вміння силами своєї розвідки, артилерії посувати колишню "другу армію світу" нижче й нижче в переліку військових сил", – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що 11 травня підписав новий указ про відзначення українських воїнів державними нагородами.

Пряма мова: "Це взірцево відважні військовослужбовці наших Десантно-штурмових військ. 134 воїни… 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, 46-та окрема аеромобільна бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 132-й окремий розвідувальний батальйон, 148-й окремий артилерійський дивізіон та 199-й навчальний центр ДШВ…

Кожне з усіх цих найменувань, кожен з усіх цих підрозділів – це честь, це гордість України, це героїзм наших людей. Героїзм, який назавжди робить Україну вільною. Вистоявши зараз, звільняючи нашу землю зараз, даючи Україні перемоги зараз, кожен і кожна, хто бʼється заради України, дає свободу й усім новим поколінням нашого народу.

Ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Стійкість у боях зараз, потужність у наших активних діях, відвага та влучність наших воїнів щодня й щоночі – це незалежність України, яка буде завжди. Яку ми посилюємо й будемо посилювати".