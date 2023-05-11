Благодаря стойкости защитников в Украине никогда не будут господствовать чужие флаги – Зеленский

Благодаря стойкости украинских защитников в боях на украинской земле никогда не будут господствовать чужие флаги и никогда украинцы не будут порабощены, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня у меня почетная и очень приятная задача для этого обращения – имею честь поблагодарить наших воинов и подразделения, которые особенно отличились в защите государства с начала этой недели.

ОСГВ (объединенная стратегическая группировка войск – ред.) "Хортица" – 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады и 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода... Я благодарю всех вас, ребята, – каждого солдата благодарю, сержанта и офицера за чрезвычайно успешные действия по уничтожению оккупантов. Очень хороший результат!

ОСГВ "Таврия" – воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Гетмана Даниила Апостола, 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", нашей славной "Пятдесятдевятки" – 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и 79-й отдельной бригады ДШВ – я благодарю всех вас за прочность на позициях, за силу в боях, за вдохновение к победе, которое вы даете всей Украине своей меткостью и отвагой.

ОСГВ "Одесса" – спасибо бойцам 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова за отличные результаты в уничтожении мест сосредоточения врага!".

Детали: Зеленский также отметил артиллерийские расчеты 63-й отдельной механизированной бригады: "Умеют ребята "минусовать" вражескую технику на поле боя".

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По словам президента, есть за что отметить на этой неделе и подразделения Национальной гвардии.

В частности, речь идет о воинах 1-й и 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, которые воюют в Донецкой и Луганской областях.

"Спасибо вам, нацгвардейцы, и за вашу стойкость, и за ваше умение силами своей разведки, артиллерии подвигать бывшую "вторую армию мира" ниже и ниже в перечне военных сил", – заявил Зеленский.

Президент сообщил, что 11 мая подписал новый указ о награждении украинских воинов государственными наградами.

Прямая речь: "Это образцово отважные военнослужащие наших Десантно-штурмовых войск. 134 воина... 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, 46-я отдельная аэромобильная бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 132-й отдельный разведывательный батальон, 148-й отдельный артиллерийский дивизион и 199-й учебный центр ДШВ...

Каждое из всех этих наименований, каждое из всех этих подразделений – это честь, это гордость Украины, это героизм наших людей. Героизм, который навсегда делает Украину свободной. Выстояв сейчас, освобождая нашу землю сейчас, давая Украине победы сейчас, каждый и каждая, кто сражается ради Украины, дает свободу и всем новым поколениям нашего народа.

Никогда на нашей земле не будут господствовать чужие флаги и никогда наши люди не будут отданы на порабощение. Стойкость в боях сейчас, мощность в наших активных действиях, отвага и меткость наших воинов ежедневно и еженощно – это независимость Украины, которая будет всегда. Которую мы усиливаем и будем усиливать".