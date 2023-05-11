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Зеленський: Скоро зможу оголосити важливі новини для оборони України

Олена РощінаЧетвер, 11 травня 2023, 23:58
Зеленський: Скоро зможу оголосити важливі новини для оборони України
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України анонсував "дуже важливі новини" для оборони і для відносин із партнерами незабаром.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 травня

Пряма мова: "Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з командувачами та розвідкою. 

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Провів кілька нарад щодо наших міжнародних зусиль. Скоро зможу оголосити дуже важливі новини для нашої оборони, для наших відносин із партнерами".

Деталі: Зеленський також повідомив, що на зустрічі зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань говорили про можливість проведення саміту у форматі Україна – Латинська Америка.

Президент України зазначив, що повторив своє запрошення для президента Бразилії відвідати Україну та побачити на власні очі героїзм українців і "реальну налаштованість на мир для всієї української землі".

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За словами Зеленського, його формула миру "стала лише актуальнішою". 

"Це єдиний комплексний і єдиний реалістичний план повернення спокою не лише нашому народу, а й усім народам планети, які прагнуть життя без агресій", – заявив президент.

Теми: Зеленськийміжнародні відносинивійнадопомога Україні
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