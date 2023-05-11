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Зеленский: Скоро смогу объявить важные новости для обороны Украины

Елена РощинаЧетверг, 11 мая 2023, 23:58
Зеленский: Скоро смогу объявить важные новости для обороны Украины
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины анонсировал "очень важные новости" для обороны и для отношений с партнерами в скором времени.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 мая

Прямая речь: "Сегодня, как и всегда, был на связи с командующими и разведкой. 

Провел несколько совещаний по нашим международным усилиям. Скоро смогу объявить очень важные новости для нашей обороны, для наших отношений с партнерами".

Детали: Зеленский также сообщил, что на встрече со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам говорили о возможности проведения саммита в формате Украина – Латинская Америка.

Президент Украины отметил, что повторил свое приглашение для президента Бразилии посетить Украину и увидеть собственными глазами героизм украинцев и "реальную настроенность на мир для всей украинской земли".

По словам Зеленского, его формула мира "стала только актуальнее". 

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"Это единственный комплексный и единственный реалистичный план возвращения спокойствия не только нашему народу, но и всем народам планеты, которые стремятся к жизни без агрессий", – заявил президент.

Темы: Зеленскиймеждународные отношениявойнапомощь Украине
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