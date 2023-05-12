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Зеленський схвалив план реформування системи правопорядку

Олена РощінаП'ятниця, 12 травня 2023, 00:23
Зеленський схвалив план реформування системи правопорядку
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку в Україні до 2027 року.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні і указ президента №273/2023 від 11 травня

Пряма мова: "Сьогодні (11 травня – ред.) схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку – усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 27-го року.

Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, – додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, – гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави".

Деталі: Зеленський наголосив, що кожен елемент державної системи – органи правопорядку, передусім, – "мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу". 

Президент зазначив, що довіра в державі й довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави, а правоохоронці й система прокуратури – ключові в цьому. 

Зеленський наголосив, що Україна має бути місцем сили Європи та всього вільного світу, а в самій Україні потрібно забезпечити максимум безпеки, свободи і поваги до закону.

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Згідно з указом, Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки застосовується, зокрема, до органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України та Державної митної служби України.

"Детальний перелік завдань, заходів, якісних і кількісних показників, очікуваних результатів подальшого реформування органів правопорядку та прокуратури відображатиметься в плані заходів, затвердженому на виконання Комплексного стратегічного плану, що підлягає періодичній актуалізації", – сказано в заключних положеннях плану.

Довідка: Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку був розроблений на виконання 7-ми рекомендацій Європейської комісії, які Україна отримала разом зі статусом країни-кандидата на членство в ЄС.

УП, доповнено
Теми: ЗеленськийреформипрокуратураМВС
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