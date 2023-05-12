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Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка

Елена РощинаПятница, 12 мая 2023, 00:23
Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка в Украине до 2027 года.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении и указ президента №273/2023 от 11 мая

Прямая речь: "Сегодня (11 мая – ред.) одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка – всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это детальный документ, который рассчитан на время до 27-го года.

Если говорить просто, мы должны обеспечить такую систему обеспечения справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет отвечать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС, – добавляем нашей готовности реализовать эту цель, и, что не менее важно, – гарантируем те основы нового общественного договора, которые очевидно очерчиваются сейчас при защите нашего государства".

Детали: Глава государства не уточнил, какие этапы и шаги предусматривает этот стратегический план.

Зеленский отметил, что каждый элемент государственной системы – органы правопорядка, прежде всего, – "должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность, чтобы люди реально чувствовали справедливость, чтобы гарантировалось на уровне институтов, на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве". 

Президент отметил, что доверие в государстве и доверие к государству формируются из доверия к тем, кто действует от имени государства, а правоохранители и система прокуратуры – ключевые в этом. 

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Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть местом силы Европы и всего свободного мира, а в самой Украине нужно обеспечить максимум безопасности, свободы и уважения к закону.

Согласно указу, Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023-2027 годы применяется, в частности, к органам прокуратуры, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины и Государственной таможенной службы Украины.

"Детальный перечень задач, мероприятий, качественных и количественных показателей, ожидаемых результатов дальнейшего реформирования органов правопорядка и прокуратуры будет отображаться в плане мероприятий, утвержденном во исполнение Комплексного стратегического плана, подлежащего периодической актуализации", – сказано в заключительных положениях плана.

Справка: Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка был разработан во исполнение 7-ми рекомендаций Европейской комиссии, которые Украина получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС.

УП, дополнено
Темы: ЗеленскийреформыпрокуратураМВД
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