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Обстріли Сумщини: за добу – понад 80 "прильотів"

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 00:30
Обстріли Сумщини: за добу – понад 80 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 11 травня російські окупанти здійснили 17 обстрілів Сумської області, зафіксовано понад 80 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Миколаївській сільській громаді зафіксований артилерійський обстріл (3 вибухи).

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По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів (29 вибухів). Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл (3 вибухи).

По Білопільській громаді здійснено мінометний обстріл (20 вибухів) та обстріл з гранатомету (2 вибухи).

На територію Есманської громади росіяни скинули 1 міну.

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У Великописарівській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з міномету (6 вибухів).

У Юнаківській громаді був обстріл з РСЗВ (11 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілРосія
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