Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Сумщини: за добу – понад 80 "прильотів"

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 00:30
Обстріли Сумщини: за добу – понад 80 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 11 травня російські окупанти здійснили 17 обстрілів Сумської області, зафіксовано понад 80 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Миколаївській сільській громаді зафіксований артилерійський обстріл (3 вибухи).

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів (29 вибухів). Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл (3 вибухи).

По Білопільській громаді здійснено мінометний обстріл (20 вибухів) та обстріл з гранатомету (2 вибухи).

На територію Есманської громади росіяни скинули 1 міну.

У Великописарівській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з міномету (6 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

У Юнаківській громаді був обстріл з РСЗВ (11 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

Усі новини...
Сумська область
Ворог за добу вбив 6 цивільних, ще 12 поранені – ОВА
Росіяни 11 разів гатили по Сумщині: загинув чоловік, є руйнування
На Сумщину росіяни скинули понад 30 мін
Останні новини
18:55
В Україну з РФ повернули 6-річну доньку захисників Маріуполя, які були в полоні
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: