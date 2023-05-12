Обстріли Сумщини: за добу – понад 80 "прильотів"
Протягом 11 травня російські окупанти здійснили 17 обстрілів Сумської області, зафіксовано понад 80 вибухів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Миколаївській сільській громаді зафіксований артилерійський обстріл (3 вибухи).
По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів (29 вибухів). Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл (3 вибухи).
По Білопільській громаді здійснено мінометний обстріл (20 вибухів) та обстріл з гранатомету (2 вибухи).
На територію Есманської громади росіяни скинули 1 міну.
У Великописарівській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з міномету (6 вибухів).
У Юнаківській громаді був обстріл з РСЗВ (11 вибухів).