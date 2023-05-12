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Обстрелы Сумщины: за сутки – более 80 "прилетов"

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 00:30
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 80 прилетов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 11 мая российские оккупанты совершили 17 обстрелов Сумской области, зафиксировано более 80 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Николаевской сельской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).

По Зноб-Новгородской громаде россияне били из минометов (29 взрывов). В результате обстрела разрушен мост на автодороге местного значения. Повреждены 2 частных жилых дома. Также был артобстрел (3 взрыва).

По Белопольской громаде осуществлен минометный обстрел (20 взрывов) и обстрел из гранатомета (2 взрыва).

На территорию Эсманской громады россияне сбросили 1 мину.

В Великописаревской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (8 взрывов) и обстрел из миномета (6 взрывов).

ВИДЕО ДНЯ

В Юнаковской громаде был обстрел из РСЗО (11 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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