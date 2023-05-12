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Зеленському відмовили у проханні виступити з промовою на "Євробаченні" - ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 03:59
Зеленському відмовили у проханні виступити з промовою на Євробаченні - ЗМІ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Організатори "Євробачення-2023" відповіли відмовою на пропозицію президента України Володимира Зеленського виступити з відеозверненням у фіналі конкурсу, який пройде 13 травня.

Джерело: The Times

Деталі: Повідомляється, що Зеленський хотів виступити по відеозв'язку перед багатомільйонною аудиторією "Євробачення", щоб закликати надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ.

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Однак Європейська мовна спілка (EBU), яка є організатором "Євробачення" в Ліверпулі разом з BBC, відхилила прохання українського президента, пише видання.

"Пісенний конкурс "Євробачення" є міжнародним розважальним шоу і підпорядковується суворим правилам і принципам, які були встановлені з моменту його створення. Одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу. Цей принцип забороняє можливість робити політичні або подібні заяви в рамках конкурсу.

Прохання Зеленського звернутися до глядачів на конкурсі "Євробачення", хоча й було зроблено з благими намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейської мовної спілки, оскільки це суперечить правилам заходу", – відповіла EBU.

ВІДЕО ДНЯ

Інсайдери BBC повідомили Times, що "складні і делікатні" переговори все ще тривають, оскільки організатори "Євробачення" побоюються, що відмова створить прецедент у майбутньому. Втім, станом на 11 травня можливість звернення Зеленського вважалася "неприйнятною".

Нагадаємо: У березні американська кіноакадемія другий рік поспіль відмовилася від трансляції звернення Володимира Зеленського під час церемонії 95-ї премії "Оскар".

Теми: ЗеленськийЄвробачення
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