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Зеленскому отказали в просьбе выступить с речью на "Евровидении" - СМИ

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 03:59
Зеленскому отказали в просьбе выступить с речью на Евровидении - СМИ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Организаторы "Евровидения-2023" ответили отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале конкурса, который пройдет 13 мая.

Источник: The Times

Детали: Сообщается, что Зеленский хотел выступить по видеосвязи перед многомиллионной аудиторией "Евровидения", чтобы призвать в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ.

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Однако Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором "Евровидения" в Ливерпуле вместе с BBC, отклонил просьбу украинского президента, пишет издание.

"Песенный конкурс "Евровидение" является международным развлекательным шоу и подчиняется строгим правилам и принципам, которые были установлены с момента его создания. Одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса.

Просьба Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение", хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия", – ответила EBU.

ВИДЕО ДНЯ

Инсайдеры BBC сообщили Times, что "сложные и деликатные" переговоры все еще продолжаются, поскольку организаторы "Евровидения" опасаются, что отказ создаст прецедент в будущем. Впрочем, по состоянию на 11 мая возможность обращения Зеленского считалась "неприемлемой".

Напомним: В марте американская киноакадемия второй год подряд отказалась от трансляции обращения Владимира Зеленского во время церемонии 95-й премии "Оскар".

Темы: ЗеленскийЕвровидение
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