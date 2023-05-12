Росіяни вночі 4 рази обстріляли Дніпропетровщину
П'ятниця, 12 травня 2023, 07:43
Вночі 12 травня російські окупанти здійснили 4 обстріли Дніпропетровської області.
Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Чотири обстрiли за нiч. Росiйська армiя цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади".
Деталі: Очільник ОВА повідомив, що ворог бив по території області з важкої артилерії, обійшлося без загиблих і постраждалих.
"Iнформацiя щодо наслiдкiв уточнюється. Мiсця прильотів обстежують рятувальники", – додав Лисак.
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