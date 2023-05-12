Россияне ночью 4 раза обстреляли Днепропетровскую область
Пятница, 12 мая 2023, 07:43
Ночью 12 мая российские оккупанты совершили 4 обстрела Днепропетровской области.
Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Четыре обстрела за ночь. Российская армия целилась по Никопольскому району. Под ударом был сам Никополь, а еще Червоногригорьевская и Марганецкая громады".
Детали: Глава ОВА сообщил, что враг бил по территории области из тяжелой артиллерии, обошлось без погибших и пострадавших.
"Информация о последствиях уточняется. Места прилетов обследуют спасатели", – добавил Лысак.
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