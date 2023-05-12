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Українські захисники знищили за добу 750 окупантів

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 07:59
Українські захисники знищили за добу 750 окупантів
Знищений ворожий танк. Ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 750 загарбників, 5 ворожих танків та 15 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3745 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) од,
  • артилерійських систем – 3068 (+15) од,
  • РСЗВ – 559 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 312 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),
  • крилатих ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) од,
  • спеціальної техніки ‒ 393 (+2).

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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