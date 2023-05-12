Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские защитники уничтожили за сутки 750 оккупантов

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 07:59
Украинские защитники уничтожили за сутки 750 оккупантов
Уничтоженный вражеский танк. Иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 750 захватчиков, 5 вражеских танков и 15 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава ‒ около 197670 (+750) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3745 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7295 (+8) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 3068 (+15) ед,
  • РСЗО ‒ 559 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 312 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 308 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2636 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 970 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5996 (+12) ед,
  • специальной техники ‒ 393 (+2).

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: