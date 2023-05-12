Росіяни обстріляли Донеччину і Херсонщину: 2 загиблих, 16 поранених

Двоє людей загинули та ще 16 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької та Херсонської областей 11 травня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 11 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини − у Слов'янську. Ще 12 людей в області дістали поранення".

Деталі: Постраждали від обстрілів 1 людина у Слов’янську, 10 − у Торецьку та 1 − у Георгіївці.



Прокудін повідомив, що окупанти гатили по Херсонщині 80 разів, випустивши 339 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі школи, лікарні та територію і споруди двох підприємств критичної інфраструктури у Херсоні.



Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 дістали поранення.