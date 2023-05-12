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Россияне обстреляли Донецкую и Херсонскую области: 2 погибших, 16 раненых

Ирина БалачукПятница, 12 мая 2023, 08:24
Россияне обстреляли Донецкую и Херсонскую области: 2 погибших, 16 раненых
Последствия российских обстрелов Торецка в Донецкой области. Фото из Telegram главы ОВА Павла Кириленко

Два человека погибли и еще 16 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей 11 мая.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 11 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области − в Славянске. Еще 12 человек в области получили ранения".

Детали: Пострадали от обстрелов 1 человек в Славянске, 10 − в Торецке и 1 − в Георгиевке.

Прокудин сообщил, что оккупанты били по Херсонщине 80 раз, выпустив 339 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания школы, больницы и территорию и сооружения двух предприятий критической инфраструктуры в Херсоне.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.

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Темы: Донецкая областьХерсонская областьвойнажертвы
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