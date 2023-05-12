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Швеція буде домагатись визнання у ЄС групи "Вагнера" терористичною організацією

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 09:14
Швеція буде домагатись визнання у ЄС групи Вагнера терористичною організацією
"Вагнер-центр" у Петербурзі, РФ. ФОТО SOTA

Швеція буде домагатися класифікації на рівні ЄС російської групи найманців "Вагнера" терористичною організацією.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом у четвер газеті Dagens Nyheter.

За словами міністра, його країна, яка зараз головує у Раді Євросоюзу, готова виробити консенсус щодо цього питання між країнами-членами ЄС, щойно буде виконано юридичні умови.

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"Швеція готова працювати над створенням єдності в ЄС, щоб включити групу "Вагнера" до списку терористичних санкцій Євросоюзу, щойно для цього з'являються юридичні передумови", – сказав дипломат у письмовому коментарі виданню.

Нині у список визнаних у ЄС терористичним входять 13 осіб і 21 група. 

"Для того, щоб на групу поширювалися санкції ЄС щодо тероризму, судовий або еквівалентний національний компетентний орган, як-от суд чи прокурор, має ухвалити рішення про початок попереднього розслідування чи кримінального переслідування щодо групи, чи має відбутись засудження за терористичний акт. Таке рішення має ухвалити судова влада", – пояснив міністр.

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Таким чином, лише після виконання зазначених умов це питання можна буде обговорити у Раді ЄС із закордонних справ.

Група "Вагнера" заснована в 2014 році, нині нею керує соратник президента РФ Володимира Путіна Євгеній Пригожин.

Активи Пригожина в ЄС заморозили в 2020 році. Йому також заборонили в'їзд до ЄС на тій підставі, що він відправив своїх найманців на війну в Лівії.

Повідомляють, що британський парламент також хоче визнати "Вагнера" терористичною організацією. Ймовірно, це станеться протягом кількох тижнів.

Нижня палата парламенту Франції, Національна асамблея, проголосувала за визнання групи "Вагнера" терористичною організацією 9 травня.

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Теми: ШвеціяВагнертероризмЄС
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