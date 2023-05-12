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Швеция будет добиваться признания в ЕС группы "Вагнера" террористической организацией

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 09:14
Швеция будет добиваться признания в ЕС группы Вагнера террористической организацией
"Вагнер-центр" в Петербурге, РФ. ФОТО SOTA

Швеция будет добиваться классификации на уровне ЕС российской группы наемников "Вагнера" террористической организацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём в четверг газете Dagens Nyheter.

По словам министра, его страна, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, готова выработать консенсус по этому вопросу между странами-членами ЕС, как только будут выполнены юридические условия.

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"Швеция готова работать над созданием единства в ЕС, чтобы включить группу "Вагнера" в список террористических санкций Евросоюза, как только для этого появляются юридические предпосылки", – сказал дипломат в письменном комментарии изданию.

Сейчас в список признанных в ЕС террористическим входят 13 человек и 21 группа. 

"Для того, чтобы на группу распространялись санкции ЕС по терроризму, судебный или эквивалентный национальный компетентный орган, например суд или прокурор, должен принять решение о начале предварительного расследования или уголовного преследования в отношении группы, или должно состояться осуждение за террористический акт. Такое решение должна принять судебная власть", – пояснил министр.

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Таким образом, только после выполнения указанных условий этот вопрос можно будет обсудить в Совете ЕС по иностранным делам.

Группа "Вагнера" основана в 2014 году, сейчас ею руководит соратник президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин.

Активы Пригожина в ЕС заморозили в 2020 году. Ему также запретили въезд в ЕС на том основании, что он отправил своих наемников на войну в Ливии.

Сообщают, что британский парламент также хочет признать "Вагнера" террористической организацией. Вероятно, это произойдет в течение нескольких недель.

Нижняя палата парламента Франции, Национальная ассамблея, проголосовала за признание группы "Вагнера" террористической организацией 9 мая.

Швейцария ввела санкции против группы Вагнера

Темы: ШвецияВагнертерроризмЕС
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