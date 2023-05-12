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Під Москвою палають склади: площа пожежі досягла 2,5 тис кв м

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 09:50
Під Москвою палають склади: площа пожежі досягла 2,5 тис кв м
Скрін з відео Москва 24

У підмосковному Дзержинському палають склади із покришками, площа пожежі досягла 2,5 тисячі квадратних метрів.

Джерело: Вечерняя Москва, Москва 24, Радио-1 та РИА Новости із посиланням на коментар екстренных служб РФ

Деталі: За інформацією ЗМІ, палають складські приміщення із покришками на вулиці Садова, що неподалік ТЕЦ.

РИА Новости повідомляють, що площа пожежі досягла 2,5 тисячі "квадратів". За інформацію Москва 24, палає підприємство з переробки вторинних ресурсів

На місці працюють екстрені служби.

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Теми: Росіяпожежа
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