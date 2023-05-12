Под Москвой горят склады: площадь пожара достигла 2,5 тыс кв м

В подмосковном Дзержинском горят склады с покрышками, площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Источник: Вечерняя Москва, Москва 24, Радио-1 и РИА Новости со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ

Детали: По информации СМИ, горят складские помещения с покрышками на улице Садовая, недалеко от ТЭЦ.

Під Москвою палають склади: площа пожежі досягла 2,5 кв м pic.twitter.com/1TFNu07p1i May 12, 2023

РИА Новости сообщают, что площадь пожара достигла 2,5 тысячи "квадратов". По информации Москва 24, горит предприятие по переработке вторичных ресурсов

На месте работают экстренные службы.