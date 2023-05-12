Под Москвой горят склады: площадь пожара достигла 2,5 тыс кв м
Пятница, 12 мая 2023, 09:50
В подмосковном Дзержинском горят склады с покрышками, площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.
Источник: Вечерняя Москва, Москва 24, Радио-1 и РИА Новости со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ
Детали: По информации СМИ, горят складские помещения с покрышками на улице Садовая, недалеко от ТЭЦ.
Під Москвою палають склади: площа пожежі досягла 2,5 кв м pic.twitter.com/1TFNu07p1i— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 12, 2023
РИА Новости сообщают, что площадь пожара достигла 2,5 тысячи "квадратов". По информации Москва 24, горит предприятие по переработке вторичных ресурсов
На месте работают экстренные службы.
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