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Под Москвой горят склады: площадь пожара достигла 2,5 тыс кв м

Татьяна ЛозовенкоПятница, 12 мая 2023, 09:50
Под Москвой горят склады: площадь пожара достигла 2,5 тыс кв м
Скрин с видео Москва 24

В подмосковном Дзержинском горят склады с покрышками, площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Источник: Вечерняя Москва, Москва 24, Радио-1 и РИА Новости со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ

Детали: По информации СМИ, горят складские помещения с покрышками на улице Садовая, недалеко от ТЭЦ.

РИА Новости сообщают, что площадь пожара достигла 2,5 тысячи "квадратов". По информации Москва 24, горит предприятие по переработке вторичных ресурсов

На месте работают экстренные службы.

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Темы: Росcияпожар
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