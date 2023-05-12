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Міноборони Білорусі стверджує, що на їхніх військових напав водій вантажівки із вибухівкою

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 10:25
Міноборони Білорусі стверджує, що на їхніх військових напав водій вантажівки із вибухівкою
ФОТО: Міноборони Білорусі

Міноборони Білорусі стверджує, що у четвер на білоруських військових, які посилюють кордон, напав водій вантажівки із застосуванням вибухового пристрою.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Дослівно: "У четвер ввечері на ділянці автодороги М-5 (Мінськ - Гомель) водієм великовантажного автомобіля було здійснено спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою, виготовленого з піротехнічних засобів, на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок державного кордону".

Деталі: Міноборони стверджує, що після нападу водій спробував втекти. Військові заблокували автомобіль. 51-річного водія затримано і передано співробітникам правоохоронних органів.

Повідомляється, що ніхто з військовослужбовців не постраждав. У діях водія "вбачаються ознаки екстремізму".

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Теми: БілорусьМінобороникордон
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