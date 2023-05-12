Минобороны Беларуси утверждает, что на их военных напал водитель грузовика со взрывчаткой

Минобороны Беларуси утверждает, что в четверг на белорусских военных, которые усиливают границу, напал водитель грузовика с применением взрывного устройства.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Дословно: "В четверг вечером на участке автодороги М-5 (Минск - Гомель) водителем большегрузного автомобиля была предпринята попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, участвующих в усилении участков государственной границы".

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Детали: Минобороны утверждает, что после нападения водитель попытался убежать. Военные заблокировали автомобиль. 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Сообщается, что никто из военнослужащих не пострадал. В действиях водителя "усматриваются признаки экстремизма".