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Зеленський про українські втрати: Це дані, якими ми не ділимось, але знаємо кожного

Ірина БалачукП'ятниця, 12 травня 2023, 10:25
Зеленський про українські втрати: Це дані, якими ми не ділимось, але знаємо кожного
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не озвучуватиме наразі своїх втрат у війні, але всі загиблі, поранені і полонені обліковані − бо кожна людина важлива.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю BBC

Деталі: Журналіст зазначив, що Україна не озвучує своїх втрат у війні і спитав, чи не вважає президент, що українці заслуговують це знати.

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Пряма мова Зеленського: "Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше рішення. Спільне рішення усіх військових абсолютно. Але у нас все фіксується. Для нас кожна людина важлива. І є всі цифри. Є, на жаль, жертви. Є, на жаль, смерті, є на жаль поранені. Нам не все одно, скільки людей поранені, скільки людей загинуло".

Деталі: Президент підкреслив, що влада знає кількість полонених і людей, "яких сьогодні з нами немає", але є відповідні рішення держави (не розголошувати поки кількість втрат − ред.) і їх будуть дотримуватися.

Теми: УкраїнавійнаЗбройні сили
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