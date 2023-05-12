Зеленский об украинских потерях: Это данные, которыми мы не делимся, но знаем каждого

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет озвучивать пока своих потерь в войне, но все погибшие, раненые и пленные учтены − потому что каждый человек важен.

Источник: Зеленский в интервью BBC

Детали: Журналист отметил, что Украина не озвучивает своих потерь в войне и спросил, не считает ли президент, что украинцы заслуживают это знать.

Прямая речь Зеленского: "Есть информация, которой мы не делимся. Это наше решение. Совместное решение всех военных абсолютно. Но у нас все фиксируется. Для нас каждый человек важен. И есть все цифры. Есть, к сожалению, жертвы. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, раненые. Нам не все равно, сколько людей ранены, сколько людей погибло".

Детали: Президент подчеркнул, что власть знает количество пленных и людей, "которых сегодня с нами нет", но есть соответствующие решения государства (не разглашать пока количество потерь − ред.) и их будут придерживаться.