Росія розраховує використати крилаті ракети для зриву контрнаступу ЗСУ - британська розвідка
Росія розглядає крилаті ракети на кшталт "Калібр" як ключовий потенціал для зриву очікуваного контрнаступу Збройних сил України, проте їхні запаси, ймовірно, обмежені.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 12 травня.
"В ніч з 08 на 09 травня 2023 року кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації здійснили пуски восьми крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS ("Калібр", – ред.) по Україні. Це було лише друге застосування цих ракет ВМФ Росії з 9 березня 2023 року", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до березня 2023 року російський флот часто запускав "Калібри". Ймовірно, Росія тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси.
У британській розвідці вважають, що у короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключовий засіб для завдання ударів вглиб території України з метою зриву очікуваних українських контрнаступів.
Проте в більш стратегічному плані Росія також розглядає "Калібр" та інші крилаті ракети як такі, що відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.
"Як використовувати цю дефіцитну і дорогу зброю – одна з численних дилем, з якими стикається російське командування, оскільки війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували", – зазначається у повідомленні.
Раніше британська розвідка повідомляла, що з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських в’язнів для участі в бойових діях в Україні.
Нагадаємо, влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.