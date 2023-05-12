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Росія розраховує використати крилаті ракети для зриву контрнаступу ЗСУ - британська розвідка

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 10:54

Росія розглядає крилаті ракети на кшталт "Калібр" як ключовий потенціал для зриву очікуваного контрнаступу Збройних сил України, проте їхні запаси, ймовірно, обмежені.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 12 травня.

"В ніч з 08 на 09 травня 2023 року кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації здійснили пуски восьми крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS ("Калібр", – ред.) по Україні. Це було лише друге застосування цих ракет ВМФ Росії з 9 березня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до березня 2023 року російський флот часто запускав "Калібри". Ймовірно, Росія тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси.

У британській розвідці вважають, що у короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключовий засіб для завдання ударів вглиб території України з метою зриву очікуваних українських контрнаступів.

Проте в більш стратегічному плані Росія також розглядає "Калібр" та інші крилаті ракети як такі, що відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.

"Як використовувати цю дефіцитну і дорогу зброю – одна з численних дилем, з якими стикається російське командування, оскільки війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували", – зазначається у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше британська розвідка повідомляла, що з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських в’язнів для участі в бойових діях в Україні.

Нагадаємо, влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Теми: РосіяконтрнаступрозвідкаВелика Британія
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