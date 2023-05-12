Россия рассчитывает использовать крылатые ракеты для срыва контрнаступления ВСУ – британская разведка

Россия рассматривает крылатые ракеты типа "Калибр" как ключевой потенциал для срыва ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины, однако их запасы, вероятно, ограничены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 12 мая.

"В ночь с 08 на 09 мая 2023 года корабли Черноморского флота Российской Федерации осуществили пуски восьми крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS ("Калибр". – Ред.) по Украине. Это было лишь второе применение этих ракет ВМФ России с 9 марта 2023 года", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что до марта 2023 года российский флот часто запускал "Калибры". Вероятно, Россия временно приостановила использование этого оружия, поскольку хотела восстановить свои резервные запасы.

В британской разведке считают, что в краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты как ключевое средство для нанесения ударов вглубь территории Украины с целью срыва ожидаемых украинских контрнаступлений.

Однако в более стратегическом плане Россия также рассматривает "Калибр" и другие крылатые ракеты как играющие важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.

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"Как использовать это дефицитное и дорогое оружие – одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкивается российское командование, поскольку война в Украине длится гораздо дольше, чем они изначально планировали", – отмечается в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что с начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине.

Напомним, власти Великобритании официально подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.