Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия рассчитывает использовать крылатые ракеты для срыва контрнаступления ВСУ – британская разведка

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 10:54

Россия рассматривает крылатые ракеты типа "Калибр" как ключевой потенциал для срыва ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины, однако их запасы, вероятно, ограничены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 12 мая.

"В ночь с 08 на 09 мая 2023 года корабли Черноморского флота Российской Федерации осуществили пуски восьми крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS ("Калибр". – Ред.) по Украине. Это было лишь второе применение этих ракет ВМФ России с 9 марта 2023 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до марта 2023 года российский флот часто запускал "Калибры". Вероятно, Россия временно приостановила использование этого оружия, поскольку хотела восстановить свои резервные запасы.

В британской разведке считают, что в краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты как ключевое средство для нанесения ударов вглубь территории Украины с целью срыва ожидаемых украинских контрнаступлений.

Однако в более стратегическом плане Россия также рассматривает "Калибр" и другие крылатые ракеты как играющие важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.

"Как использовать это дефицитное и дорогое оружие – одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкивается российское командование, поскольку война в Украине длится гораздо дольше, чем они изначально планировали", – отмечается в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее британская разведка сообщала, что с начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине.

Напомним, власти Великобритании официально подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Темы: РосcияконтрнаступлениеразведкаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Россия согласится продлить зерновое соглашение - Bloomberg

Россия стала чаще обстреливать три области – Маляр

В ОП подтвердили, что президент ЮАР хочет приехать в Украину с "мирной инициативой"

Корректировщика ударов РФ по Львову приговорили к пожизненному заключению

В Киеве обещают открыть все бомбоубежища из-за жалоб киевлян

Все новости...
Росcия
Оккупанты собираются пополнить Черноморский флот ракетными катерами с "Калибрами"
Спецпредставитель Китая едет в Украину и Россию
Под огнем 9 областей, Запорожскую атакует авиация, на Донетчину сбрасываю неизвестный тип бомб - ОВА
Последние новости
16:47
Глава МИД Нидерландов о "коалиции истребителей": прогресса еще нет
16:37
фотоИсследователи создали детализированную 3D-реконструкцию "Титаника"
16:32
Во время тревоги в Киев не будут пускать грузовики
16:30
СМИ РФ назвали имена трех летчиков, погибших в Брянской области 13 мая
16:28
УЗ начала продавать больше билетов через приложение, чем через кассы
16:13
Минобороны планирует усилить возможности военной разведки
16:10
Британия предлагает помощь странам, которые готовы поставить Украине истребители – министр
16:06
Китайские бренды вытесняют российские смартфоны с рынка РФ
15:59
Украинцы отвоевали еще полкилометра на бахмутском направлении – Череватый
15:49
Суд оставил под стражей львовского священника, который развращал собственную дочь
Все новости...
Реклама: