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Сенат Польщі схвалив резолюцію про вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою

П'ятниця, 12 травня 2023, 10:55

Сенат Польщі виступив за пришвидшений вступ України до НАТО за прикладом Швеції і Фінляндії і ключовим на цьому шляху вважає саміт Альянсу у Вільнюсі в липні.

Відповідну резолюцію, як повідомляє "Європейська правда", Сенат Польщі ухвалив у четвер одноголосно, її текст наводить "Польське радіо".

"Після року жахливої ​​війни ми знаємо, що Україна, протистоячи Росії, захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу", – наголошено в резолюції.

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Як зазначено у тексті документа, "Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, яку розробляли десятиліттями західні союзники". 

"Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО", – сказано у документі.

У резолюції зазначено, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей". Вільнюський саміт має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства, наголосили сенатори.

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Сенат Польщі вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням – як у випадку Фінляндії та Швеції – та результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

У резолюції також сказано, що якщо Росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. "Альянс визначив цю загрозу під час минулорічного саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами", – йдеться у резолюції.

Також зазначено, що Фінляндію та Швецію "запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яку ніколи раніше не використовували". 

"І хоча Швеція все ще залишається поза структурами пакту, союзники вирішили, що захищатимуть її. Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України", – сказано у ухваленій резолюції.

У резолюції також висловили підтримку вимогам країн, що межують з Росією, щодо міцних гарантій безпеки для України.

Як відомо, президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити її членство в НАТО.

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв глава МЗС Кулеба.

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО.

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