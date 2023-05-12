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Сенат Польши одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре

Пятница, 12 мая 2023, 10:55

Сенат Польши выступил за ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии и ключевым на этом пути считает саммит Альянса в Вильнюсе в июле.

Соответствующую резолюцию, как сообщает "Европейская правда", Сенат Польши принял в четверг единогласно, ее текст приводит "Польское радио".

"После года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя России, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока", – отмечается в резолюции.

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Как указано в тексте документа, "Украина сегодня имеет самую сильную армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, которую разрабатывали десятилетиями западные союзники".

"Защитникам нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО", – сказано в документе.

В резолюции указано, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить "гораздо больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей". Вильнюсский саммит должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству, отметили сенаторы.

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Сенат Польши считает, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением – как в случае Финляндии и Швеции – и результатом стратегического анализа вызовов и угроз за пределами восточной границы Альянса.

В резолюции также сказано, что если Россия победит Украину, она не остановится на ее западной границе. "Альянс определил эту угрозу во время прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде. Польша, Литва, Латвия и Эстония правильно оценили российскую угрозу. Большинство европейских столиц только сейчас соглашаются с нами", – говорится в резолюции.

Также указано, что Финляндию и Швецию "пригласили присоединиться к НАТО по процедуре, которую никогда раньше не использовали".

"И хотя Швеция все еще остается вне структур пакта, союзники решили, что будут защищать ее. Сенат Республики Польша призывает страны-члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине", – сказано в принятой резолюции.

В резолюции также выразили поддержку требованиям стран, граничащих с Россией, относительно прочных гарантий безопасности для Украины.

Как известно, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить ее членство в НАТО.

Украину не устроит ни одно другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял глава МИД Кулеба.

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