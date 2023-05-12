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Окупанти збираються поповнити Чорноморський флот ракетними катерами з "Калібрами"

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 11:46
Окупанти збираються поповнити Чорноморський флот ракетними катерами з Калібрами
Фото "Красная звезда" з "Кримінформ"

Командувач Чорноморським флотом Російської Федерації Віктор Соколов заявив, що склад ЧФ РФ у 2023 році поповниться трьома малими ракетними катерами серії "Каракурт", кожен із яких може нести 8 крилатих ракет "Калібр". 

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на інтерв'ю віце-адмірала Віктора Соколова "Красной звезде"

Пряма мова Соколова: "У 2023 році планується прийняти до складу флоту три новітніх МРК серії "Каракурт", озброєних високоточною ракетною зброєю, а також новий патрульний корабель".

Деталі: МРК серії "Каракурт" мають довжину 67 м, ширину – 11 м, осадку – 4 м, водотоннажність – близько 800 тонн, дальність плавання – до 2500 миль, автономність – 15 діб. 

Основне озброєння – одна пускова установка універсального корабельного комплексу 3С14 РК на 8 ракет "Калібр", одна 76-мм артилерійська установка АК-176МА, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-М", дві кулеметні установки.

У липні 2021 року МРК серії "Каракурт" уперше спустили на воду в Криму – на суднобудівному заводі ім. Бутоми в Керчі. 

Соколов в інтерв'ю також виділив винищувачі Су-30СМ морської авіації ЧФ РФ як найефективніші із застосовуваних озброєнь. 

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Пряма мова: "Ці бойові машини відносяться до покоління 4+ і призначені для ураження повітряних, надводних і наземних цілей, в тому числі, прикритих засобами ППО інфраструктурних об'єктів... 

Найбільша ефективність Су-30СМ була досягнута застосуванням надзвукових протикорабельних ракет Х-31, що дало змогу у поєднанні з високою швидкістю і чудовою маневреністю ракети долати ППО і вражати надводні цілі противника на етапі розгортання з пунктів базування".

Теми: КримЧорне мореЧФ РосіїРосія
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