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Оккупанты собираются пополнить Черноморский флот ракетными катерами с "Калибрами"

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 11:46
Оккупанты собираются пополнить Черноморский флот ракетными катерами с Калибрами
Фото "Красная звезда" из "Крыминформ"

Командующий Черноморским флотом Российской Федерации Виктор Соколов заявил, что состав ЧФ РФ в 2023 году пополнится тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт", каждый из которых может нести 8 крылатых ракет "Калибр". 

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на интервью вице-адмирала Виктора Соколова "Красной звезде"

Прямая речь Соколова: "В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль".

Детали: МРК серии "Каракурт" имеют длину 67 м, ширину – 11 м, осадку – 4 м, водоизмещение – около 800 тонн, дальность плавания – до 2500 миль, автономность – 15 суток. 

Основное вооружение – одна пусковая установка универсального корабельного комплекса 3С14 РК на 8 ракет "Калибр", одна 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М", две пулеметные установки.

В июле 2021 года МРК серии "Каракурт" впервые спустили на воду в Крыму – на судостроительном заводе им. Бутомы в Керчи.

Соколов в интервью также выделил истребители Су-30СМ морской авиации ЧФ РФ как наиболее эффективные из применяемых вооружений. 

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Прямая речь: "Эти боевые машины относятся к поколению 4+ и предназначены для поражения воздушных, надводных и наземных целей, в том числе, прикрытых средствами ПВО инфраструктурных объектов… 

Наибольшая эффективность Су-30СМ была достигнута применением сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-31, что позволило в сочетании с высокой скоростью и прекрасной маневренностью ракеты преодолевать ПВО и поражать надводные цели противника на этапе развертывания из пунктов базирования".

Темы: КрымЧерное мореЧФ РоссииРосcия
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